Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести Борисова Александра Викторовича

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

УМВД России по городу Пензе устанавливает местонахождение Борисова Александра Викторовича, 1972 года рождения, который 20 мая 2021 года ушел с дачного участка, расположенного в СНТ «Романтика» (п. Победа) г. Пензы.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: темно-синие шорты марки Адидас, на ногах черные сланцы.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее в дежурную часть УМВД России по г. Пензе по тел. (8412) 598-002, 598-052 или 02.