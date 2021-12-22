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Происшествия22 декабря 2021 8:03

Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести Борисова Александра Викторовича

20 мая 2021 года он ушел с дачного участка в СНТ «Романтика» (п. Победа) г. Пензы, и не вернулся
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

УМВД России по городу Пензе устанавливает местонахождение Борисова Александра Викторовича, 1972 года рождения, который 20 мая 2021 года ушел с дачного участка, расположенного в СНТ «Романтика» (п. Победа) г. Пензы.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения.

Был одет: темно-синие шорты марки Адидас, на ногах черные сланцы.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее в дежурную часть УМВД России по г. Пензе по тел. (8412) 598-002, 598-052 или 02.