Следователи СК РФ по Ленинградской области устанавливают принадлежность останков девочки

Фото: СУ СК РФ по Пензенской области

Следственными органами СК РФ по Ленинградской области устанавливается принадлежность костных останков, обнаруженных в разные периоды времени в реке Ижора в Тосненском районе.

9 октября 2021 года в реке Ижора были обнаружены останки тела неустановленной девочки приблизительного возраста 5-10 лет. Вместе с останками были обнаружены бусы белого цвета и детские вещи - трикотажные колготы черного цвета, футболка темно-зеленого цвета с короткими рукавами, с застегивающимся воротом, с аппликацией в виде медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Madе in China», кофта черного цвета с длинными рукавами с рисунком в виде трактора на груди.

С момента смерти девочки до времени ее обнаружения прошло не менее года.

В рамках расследования и проведения ряда генетических экспертиз установлены предполагаемые родители погибшей девочки – их тела 27 августа 2008 года были также обнаружены частично погруженными в воду на берегу реки Ижора. Личности мужчины и женщины до настоящего времени не установлены. В ходе проведенного комплекса судебных экспертиз установлен примерный возраст мужчины 45-55 лет и женщины – 45-50 лет, а также их принадлежность к европеоидной расе.

Кроме этого, в апреле 2008 года на берегу реки Ижора было обнаружено тело мужчины возрастом 50-70 лет. Согласно выводам судебной экспертизы, он не является родственником указанных выше лиц.

По всем указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Следственное управление по Ленинградской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией о личностях ребёнка, женщины и мужчин, обстоятельствах их гибели, обратиться в управление по телефону: 8-800-200-97-80 или 02.