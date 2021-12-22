Сегодня, 22 декабря 2021 года, состоится прямая линия губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В онлайн режиме прямую линию губернатора можно будет увидеть на сайте ИА «Пенза-Пресс», в аккаунтах Олега Владимировича Мельниченко ВКонтакте и Одноклассниках, а также на официальной странице правительства Пензенской области ВКонтакте.

Предварительный приём вопросов ведут сотрудники правительства Пензенской области и Центра управления регионом – по телефону и электронной почте, а также через социальные сети.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в адрес Олега Мельниченко уже поступило порядка одной тысячи вопросов.

Обращения можно присылать по адресу электронной почты: vopros58@yandex.ru.

Предварительные звонки на прямую линию главы региона принимаются по телефону: 8 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00.

Можно задать вопрос и в комментариях к анонсу прямой линии на официальных аккаунтах губернатора социальных сетей - ВКонтакте и Одноклассниках.