ВТБ в Пензенской области нарастил объем кредитования населения на треть

По итогам работы за 9 месяцев ВТБ в Пензенской области увеличил объём кредитования населения региона на 36% до 6,8 млрд рублей. Общий кредитный портфель подразделения за отчетный период вырос на 12% и достиг 29,3 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 октября составил 30,3 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 8%.

Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям Пензенской области 8,6 тысяч кредитов на общую сумму, превышающую 6,8 млрд рублей, что на 36% выше показателя за аналогичный период прошлого года по объему и на 17% - по числу выдач. Больше половины объема продаж занимают кредиты наличными – 4,7 млрд рублей (+ 45% к результату 9 месяцев прошлого года), 2,3 млрд рублей – ипотека (+21%).

Розничный кредитный портфель на 1 октября 2021 года достиг 18,6 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев на 12%. Половина его объема – 9 млрд рублей - приходится на кредиты наличными (плюс 15% к началу года). За январь – сентябрь текущего года портфель ипотечных займов вырос на 10%, до 8 млрд рублей.

Значительный рост достигнут в сегменте привлеченных средств населения. Ресурсный портфель физлиц подразделения за отчетный период вырос на 8% и на 1 октября превысил 19,6 млрд рублей. Из них 15,1 млрд рублей - это депозиты. Портфель инвестиционных продуктов увеличился более чем на 40% и достиг 4,5 млрд рублей.

Кредитный портфель клиентов СМБ на 1 октября составил 10,7 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 11%. Одной из ключевых отраслей в регионе, с которой работает ВТБ, является жилищное строительство. За три квартала объем сделок проектного финансирования с использованием механизма эскроу вырос почти в 2 раза. На отчетную дату с застройщиками в Пензенской области банком заключено 8 соглашений по кредитованию долевого строительства на сумму 4,5 млрд рублей. Кроме строительства жилой и коммерческой недвижимости, доля которой в отраслевой структуре корпоративного портфеля подразделения составляет 32%, значительное место в нем занимают пищевая промышленность и сельское хозяйство (30%), а также торговля (13%).

Портфель привлеченных средств корпоративного бизнеса за январь-сентябрь увеличился на 10%, до 10,7 млрд рублей. Гарантийный портфель подразделения на отчетную дату составил 1,6 млрд рублей. В структуре портфеля наибольший прирост показал гарантийный портфель в сегменте СМБ - 19% к началу года, до 580 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «По итогам трех кварталов мы приросли по всем ключевым показателям. В розничном кредитовании драйвером роста стали кредиты наличными: за 9 месяцев объемы продаж в этом сегменте почти в полтора раза превысили показатель аналогичного периода прошлого года. По-прежнему высоким спросом у наших клиентов пользуется ипотека - за отчетный период свои жилищные условия благодаря кредитам ВТБ смогли улучшить более тысячи пензенских семей. Бизнес региона, несмотря на ковидные ограничения, продолжает развиваться, привлекая заемное финансирование. Наш корпоративный кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 11%».