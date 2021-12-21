В Пензенской области вступил в силу приговор водителю, сбившему мотоциклиста

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, ему назначено наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

ДТП произошло днем 14.10.2020 - на равнозначном перекрестке водитель авто не уступил дорогу мотоциклу «Минск» под управлением своего 49-летнего товарища, который ехал справа по ходу его движения.

После аварии водитель автомобиля подошел к лежавшему на земле в сознании мотоциклисту, однако помощи ему не оказал и скрылся с места преступления.

Потерпевший скончался от травмы в области левого бедра и голени, осложнившейся массивной кровопотерей. Труп мужчины был обнаружен только на следующее утро.

Согласно выводам судмедэкспертизы, при своевременно оказанной медпомощи и госпитализации потерпевшего не исключалось предотвращение наступления смерти и выздоровление.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, осужденный и его защитник обратились с апелляционной жалобой на приговор - просили изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение и снизить размер назначенного наказания. Якобы суд не учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства противоправное поведение погибшего, передвигавшегося на мотоцикле нетрезвым и без шлема.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.