В Саранске мужчина оформил на себя кредиты и перечислил мошенникам более трех миллионов

После сообщения якобы специалиста банка об оформлении на него кредита мужчина прекратил разговор. Второй телефонный звонок якобы от сотрудника полиции Саранска с информацией об оформлении кредита посеял сомнения.

Убедившись в Интернете, что номер звонившего совпадает с номером правоохранительного ведомства, мужчина стал послушным и пушистым, словно и не слышал о технологии подмены номеров.

В первый день оформил на себя кредит на 950 тысяч и перечислил его на указанный счет. На следующий день оставил заявку уже на 2 млн 125 тысяч и вновь пополнил счет мошенников.

По прошествии нескольких дней, осознав, что стал жертвой преступления, мужчина обратился в полицию.

Следственным отделом ОП № 4 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

МВД по Республике Мордовия призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.