В Пензенской области сожитель ударил женщину ножом и ушел спать

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Конфликт произошел рано утром 11 декабря 2021 года в процессе совместного распития спиртного. После удара ножом злоумышленник лег спать. Через некоторое время он обнаружил, что сожительница скончалась и попросил соседа вызвать «скорую помощь».

Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти женщины 1967 года рождения в Тамале (ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

69-летний житель Тамалы задержан, ему предъявлено обвинение. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.