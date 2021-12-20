В Мордовии за незаконный оборот наркотиков осуждены участники организованной группы

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С сентября по ноябрь 2018 года обвиняемые, проживающие в Мордовии, Республике Марий Эл, Волгоградской, Пензенской, Калужской, Новосибирской, Брянской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, вступили в организованную группу, деятельность которой была направлена на незаконный сбыт наркотических средств на территории Саранска и районов Мордовии.

Преступная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда семерым обвиняемым в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 7 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Перевозчик наркотических средств в автомобиле осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.