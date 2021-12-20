В Мордовии к году условно приговорен пензенец за незаконную рубку деревьев

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Мужчина был задержан оперативниками на месте преступления, когда на личном автомобиле «ГАЗ» вернулся за частью распиленных бревен

По словам задержанного, газоснабжение в его населенном пункте отсутствует, а заключать договор на покупку древесины обвиняемый не хотел. Осины он срубил, чтобы в последующем распилить на дрова.

Ущерб, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Республики Мордовия, составил 62 757 рубля. Свою вину мужчина не отрицал и полностью возместил ущерб.

Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком один год.