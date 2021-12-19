Бизнес-омбудсмен Пензенской области Михаил Лисин принял участие в форуме в Узбекистане

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По словам Михаила Лисина, ключевым итогом форума «Укрепление межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса» стало подписание «Ташкентской декларации о сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей Европы и Азии».

Документ приняли бизнес-омбудсмены России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Республики Корея и Польши.

Михаил Лисин отметил, что «Ташкентская декларация» - первый шаг к объединению бизнес-омбудсменов разных стран с целью создания в своих регионах максимально благоприятных условий для ведения бизнеса.

«Форум показал, что вопросы защиты интересов предпринимательского сообщества актуальны практически везде. Именно поэтому так важно было обменяться опытом, изучить «кейсы» разных регионов и стран, лучшие практики отстаивания прав людей, без которых сегодня невозможно представить экономическое благополучие того или иного региона», - сказал пензенский бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что на форуме было принято решение о создании международного комитета по защите прав предпринимателей.