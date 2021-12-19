Дед Мороз из Пензы передал новогодние огни в районы области [ВИДЕО]

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Пензенский Дед Мороз приехал на праздник не один, а в компании своих братьев и их Снегурочек из других регионов: Кыш Бабая и Кархылыу из Башкирии, Якшам Атя из Мордовии и Кыш Бабая и Каркызы из Татарстана.

«В Пензе, наконец, выпал снег и символично, что это произошло в день праздника, посвященного зажжению новогодних огней», - отметил в публикации Олег Мельниченко.

Дедушка Мороз торжественно зажег огни от главной елки города и передал эстафету в районы области. Всех пришедших посмотреть на выполнение ежегодной традиции ждали игры на свежем воздухе и концерт.