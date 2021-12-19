В Пензе выдача новогодних подарков детям из малообеспеченных семей начнется завтра

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ежегодно администрацией Пензы совместно с Социальным управлением города и учреждениями соцобслуживания населения проводится работа по обеспечению новогодними подарками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, кульки со сладостями приобретаются на средства областного и муниципального бюджетов, спонсорской помощи.

Новогодние подарки вручаются детям от 1 года до 14 лет (включительно), находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения города, в том числе детям из малообеспеченных семей – получателей детских пособий в соответствии с законом Пензенской области № 795-ЗПО от 21.04.2005 года «О пособиях семьям, имеющим детей».

Это дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в базе данных ДЕСОП, дети из малообеспеченных многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодня в учреждениях социального обслуживания населения города состоит на учете более 10 тысяч детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 1 года до 14 лет.

В городском бюджете на 2021 год запланировано 900 тысяч рублей на приобретение 5 142 подарков.

Кроме того, министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области выделено 3 608 подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Планируется также приобретение новогодних подарков за счет привлечения спонсорской помощи.

Выдача новогодних подарков детям осуществляется учреждениями социального обслуживания населения города Пензы с 20 декабря 2021 года.

Во всех учреждениях социального обслуживания населения города Пензы созданы комиссии по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) и определению категорий семей на получение подарков, учитывая трудную жизненную ситуацию, в которой находится семья.

В Социальном управлении Пензы утвержден план мероприятий на период новогодних и рождественских праздников.

28 декабря 2021 года запланировано проведение городского праздника «Новогодняя елка», на которую будут приглашены более 600 детей, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания населения города.

По вопросу получения новогоднего подарка необходимо обратиться в учреждения по адресам:

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района г. Пензы - ул. Складская, 19, тел. 98-49-03.

МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района г. Пензы - ул. Крупской, 5а, тел. 48-23-24.

МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы - ул. ИТР, 1б, тел. 98-05-94.

МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района г. Пензы - ул. Куйбышева, 15, тел. 56-51-77.