Житель Саранска перечислил мошенникам около четырех миллионов рублей

В начале декабря 34-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка, и попросил оценить работу специалиста, оформлявшего на него кредит. Мужчина удивился: ни о каком кредите он не знал. Собеседник предположил, что гражданина пытаются обмануть мошенники.

Следом с пострадавшим связался якобы представить ФСБ. При этом номер, с которого звонил собеседник, совпадал с контактами ведомства, указанными в интернете.

«Правоохранитель» заверил мужчину, что для поиска злоумышленников брошены все силы, но, чтобы нарушить их планы, нужно самому взять кредит, а деньги перечислить на безопасные счета. Что мужчина и сделал, а чтобы не мелочиться, решил взять сразу несколько займов. В общей сложности, мужчина отправил по указанным собеседникам реквизитам 3 893 900 рублей.

После этого до него дошло, что он мог стать жертвой жестокого обмана, и гражданин пошел в полицию. По факту проводится проверка.