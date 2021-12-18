В Саранске водитель«ВАЗ-211440» выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В Саранске 16 декабря на Лямбирском шоссе 27-летний молодой человек на «ВАЗ-211440» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти». В результате ДТП водитель «ВАЗ-211440» госпитализирован в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», взята кровь на анализ. Водитель «Шевроле Лачетти» трезва.

В этот же день на автодороге п. Потьма – п. Барашево 52-летний мужчина на «Шевроле Лачетти», не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины госпитализирован, взята кровь на анализ.