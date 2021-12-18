Руководитель СУ СК Пензенской области поручил проверить действия должностных лиц

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Руководитель следственного управления СК России по Пензенской области Матушкин Д.М. провел личный приём граждан, заключивших с ООО «Север-Траст» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №14а по улице Кижеватова в городе Пензе. Более десяти лет данный объект не завершен строительством.

На прием к Д.М. Матушкину обратились 13 дольщиков 2-й и 3-й очереди проблемного объекта строительства. Они сообщили о нарушении их жилищных прав, невыплате им до настоящего времени компенсации средств, вложенных в строительство, и об имеющем место, по мнению обратившихся, бездействии органов власти по их обращениям.

По результатам личного приема граждан, зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в рамках процессуальной проверки, порученной отделу по расследованию особо важных дел следственного управления, будут проверены доводы заявителей и дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц.

По итогам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.