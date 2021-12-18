В Пензе планируют залить главный каток на набережной реки Суры

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Обустройством ледовой площадки на набережной реки Суры занимается МУП «Городской центр торговли и услуг» совместно с представителями бизнеса. С учетом замечаний прошлого года, объект будет расположен не вдоль набережной, а перпендикулярно дороге.

На данный момент завершена подготовка основания и ограждения катка. Установлен домик для проката коньков, где будет возможность переобуться.

На следующей неделе начнется укладка специального покрытия, и при наличии низких температур – заливка.

По информации МУП «Городской центр торговли и услуг», стоимость проката коньков составит 200 рублей, вход на площадку со своим спортивным инвентарем – 100 рублей.

Планируется организовать освещение объекта для работы в вечернее время, а также музыкальное сопровождение.

Как сообщалось ранее, на набережной МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» установлены две зимние горки. Пользование объектами и ледянками бесплатное.