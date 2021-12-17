«ТНС энерго Пенза» информирует о причинах отключения электроэнергии

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«ТНС энерго Пенза» информирует о возможных причинах отсутствия энергоснабжения и действиях в подобных ситуациях.

В случае технологического нарушения внутри многоквартирного дома следует позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ. Контактные телефонные номера обычно указываются в квитанции от соответствующей организации.

Одними из наиболее часто встречающихся причин отключения электроэнергии также являются профилактические или восстановительные работы, осуществляемые сетевой организацией.

С графиками плановых отключений в городе Пензе можно ознакомиться на сайте сетевой компании. Оперативную информацию о перерывах в энергоснабжении можно узнать по телефону (8412) 23-15-90, а также в Единой дежурно-диспетчерской службе г. Пензы по телефонам (8412) 63-10-05, 05 (со стационарного телефона), 112 доб. 0 (с мобильного телефона).

Жители районов Пензенской области в случае отсутствия электричества могут обратиться на горячую линию сетевой компании по телефону 8 (800) 220-0-220. График плановых отключений доступен на сайте компании.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что ограничение электроснабжения возможно и вследствие имеющейся задолженности за потребленный ресурс.

Узнать информацию о состоянии лицевого счета можно:

- в счете за электроэнергию;

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- на сайте penza.tns-e.ru в разделе «Узнать, есть ли задолженность»;

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго».