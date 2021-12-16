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Происшествия16 декабря 2021 13:45

В Мордовии ночью мужчина украл повстречавшийся на пути дорожный знак «Пешеходный переход»

И не то, чтобы ему захотелось внести коррективы в регулирование дорожного движения, –
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

Расшатав конструкцию, он забрал металлическую опору, которую позже сдал в пункт приема металла, а на вырученные деньги купил спиртное.

Органами дознания ОМВД России по Зубово-Полянскому району возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Явас, подозреваемого в совершении кражи.

Ущерб, причиненный поселковой администрации, составил 6 тысяч рублей.

Свою вину ранее судимый за совершение кражи подозреваемый не отрицает. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается.