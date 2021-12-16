В Пензенской области найден числившийся пропавшим без вести 11-летний мальчик

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 15 декабря 2021 года несовершеннолетний после школы пошел провожать друга и не вернулся домой. Сегодня мальчика нашел сосед в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома. По имеющейся информации, в отношении подростка за период его отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика в селе Грабово Бессоновского района.

В рамках доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетнего, условия его воспитания и отношения в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает, что никаких временных ограничений для сообщения в правоохранительные органы о безвестном исчезновении детей не существует.

Кроме имеющейся возможности обращения в полицию, набрав номер 02, или дежурному по следственному управлению по телефонам 8(8412)36-17-02, 63-64-96 о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, а также нарушении их прав и законных интересов можно сообщить, позвонив на прямую телефонную линию «Ребенок в опасности» - 8(8412)36-17-19, 63-64-97 или«123» (с городских номеров и мобильных операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС»), которая функционирует в круглосуточном режиме.