В Пензе откроется дополнительный пункт вакцинации

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области
Дополнительный пункт вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции будет работать по следующему графику:
понедельник – пятница - с 12:00 до 18:00;
суббота - с 9:00 до 13:00.
Обращаем внимание, что пункт вакцинации в Доме молодежи временно приостановил свою работу.
Продолжают свою работу пункты вакцинации в крупных торговых центрах города:
- «Коллаж» (пр. Строителей, 1В);
- «Весна» (ул. Ладожская, 162Б);
- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);
- «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А);
- «Ритейл Парк» (ул. Центральная, 1);
- «Атак» (ул. Антонова, 78);
- «Универсам 175» (пр-т Строителей, 90).
Режим работы:
- понедельник - пятница - с 16:00 до 19:00;
- суббота - воскресенье - с 12:00 до 18:00.
Напомним, что в предпраздничные дни особенно важно помнить о мерах профилактики – соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация по-прежнему является одним из самых надежных способов защитить себя и своих близких.