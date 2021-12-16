В Пензе откроется дополнительный пункт вакцинации

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Дополнительный пункт вакцинации против гриппа и новой коронавирусной инфекции будет работать по следующему графику:

понедельник – пятница - с 12:00 до 18:00;

суббота - с 9:00 до 13:00.

Обращаем внимание, что пункт вакцинации в Доме молодежи временно приостановил свою работу.

Продолжают свою работу пункты вакцинации в крупных торговых центрах города:

- «Коллаж» (пр. Строителей, 1В);

- «Весна» (ул. Ладожская, 162Б);

- «САНиМАРТ» (ул. Плеханова, 19);

- «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А);

- «Ритейл Парк» (ул. Центральная, 1);

- «Атак» (ул. Антонова, 78);

- «Универсам 175» (пр-т Строителей, 90).

Режим работы:

- понедельник - пятница - с 16:00 до 19:00;

- суббота - воскресенье - с 12:00 до 18:00.

Напомним, что в предпраздничные дни особенно важно помнить о мерах профилактики – соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Вакцинация по-прежнему является одним из самых надежных способов защитить себя и своих близких.