Олег Мельниченко проверил выполнение данных ранее поручений

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обновление материально-технической базы Дома культуры ведётся на средства, выделенные по поручению главы региона.

На сегодняшний день работы близятся к завершению. Отремонтированы кровля и фасад здания, заменены оконные блоки, смонтированы системы водоснабжения и отопления, проведено электричество.

Глава областной исполнительной власти осмотрел помещения, отметил, что благодаря ремонту, здесь будут созданы хорошие условия для проведения культурных мероприятий.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, Олег Мельниченко поручил подготовить необходимые документы на приобретение оборудования для технического оснащения зрительного зала учреждения.

«В этом году, к сожалению, уже не успеем, а вот следующий праздник Нового года люди должны иметь возможность встретить в отремонтированном здании, в современных, комфортных условиях», - подчеркнул глава субъекта Федерации.

Также в ходе рабочей поездки губернатор оценил проведённый по его поручению ремонт сельской школы в Маисе. В образовательном учреждении заменили все оконные блоки, отремонтировали , крышу, цоколь, входные группы, навесы и фасад здания.