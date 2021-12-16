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Происшествия16 декабря 2021 8:30

В Пензенской области прокуратура контролирует расследование смертельного ДТП на трассе М5

На 483 км федеральной трассы в Спасском районе от столкновения грузового «Volvo» и автомобиля «Lada Kalina» 15.12.2021 погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пензенской области

ДТП грузового «Volvo» с полуприцепом из Самарской области и автомобиля «Lada Kalina» из Ульяновской области произошло в 16:28 15.12.2021 на 483 км федеральной трассы М5 «Урал».

В результате столкновения погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

По факту аварии прокуратура Спасского района Пензенской области организовала проверку.

На место ДТП выезжала и. о. прокурора района Мария Климова.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Проведение доследственной проверки по факту ДТП прокуратурой района взято на контроль.