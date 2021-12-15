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Общество15 декабря 2021 14:14

Сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах»

Благодаря им, банк крови пополнился на 13 литров
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

К большому сожалению, доноров в нашей стране становится все меньше с каждым годом, и зачастую в регионах наблюдается нехватка крови. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС, как никто другие, знают об этом проблеме, поэтому ежегодно в нашей стране проходит акция «Донор в погонах».

Сегодня ее участниками стали сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области. Кровь сдали 30 спасателей. Сразу после процедуры каждый донор крови получил сладкое угощение и вкусный чай.