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Происшествия15 декабря 2021 13:48

Утренний пожар в Рузаевке унес жизни троих мужчин

Загоревшийся дом отапливался с помощью самодельного обогревателя
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Сообщение о пожаре поступило сегодня в пять утра. Горел жилой дом на улице Пушкина в Рузаевке. Пожарных вызвал сосед. Мужчина заметил дым и отблески пламени в окне и попытался самостоятельно проникнуть в дом, но у него не вышло.

К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить одну из комнат. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела трех мужчин. Местные жители отметили, что погибшие вели асоциальный образ жизни.

Как заявили в пресс-службе СУ СК по РМ, причиной пожара мог стать самодельный обогреватель, с помощью которого отапливалось жилище.