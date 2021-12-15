Утренний пожар в Рузаевке унес жизни троих мужчин

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Сообщение о пожаре поступило сегодня в пять утра. Горел жилой дом на улице Пушкина в Рузаевке. Пожарных вызвал сосед. Мужчина заметил дым и отблески пламени в окне и попытался самостоятельно проникнуть в дом, но у него не вышло.

К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить одну из комнат. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела трех мужчин. Местные жители отметили, что погибшие вели асоциальный образ жизни.

Как заявили в пресс-службе СУ СК по РМ, причиной пожара мог стать самодельный обогреватель, с помощью которого отапливалось жилище.