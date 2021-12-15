Банк ВТБ в 2021 году поддержал детские больницы из 22 регионов России

15 декабря в инстаграм-аккаунте @mirbezslez прошла заключительная в 2021 году акция проекта «Мир без слез» — собственной благотворительной программы банка ВТБ. По итогам 2021 года общий бюджет, выделенный банком на поддержку и развитие детского здравоохранения в России, составил более 75 млн рублей.

«Мир без слез» - всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Проект направлен на развитие детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России. В рамках акций банк помогает государственным детским больницам и поликлиникам, приобретая по их запросам необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы.

Всего в 2021 году в программе приняли участие 27 больниц из 22 городов, в числе которых - Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).

В заключительной акции этого года приняли участие Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве, Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге и Республиканский детский медицинский центр имени В. Д. Манджиевой в Республике Калмыкия.

ВТБ передал московской больнице оборудование для проведения восстановительных процедур после травматологических и ортопедических операций для реабилитационного отделения детского стационара. Петербургскому медучреждению банк помог в приобретении операционного стола для проведения операций детям с различными патологиями. Медицинский центр Республики Калмыкия получил от ВТБ аппарат для проведения различных хирургических манипуляций, в том числе малоинвазивных.

В мае этого года ВТБ передал Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко оборудование для лечения новорожденных детей. В учреждении появились сразу несколько новых аппаратов, в том числе - современная светодиодная система фототерапии.

«Одно из приоритетных направлений в социальной деятельности банка ВТБ - развитие детского здравоохранения в России. Мы создали благотворительную программу “Мир без слёз” в 2003 году, и все эти годы ведем системную работу по поддержке государственных медицинских учреждений. Ежегодно банк стремится расширять географию проекта, включая все новые регионы. За 18 лет существования “Мира без слез” мы побывали в 77 субъектах РФ, а помощь получили более 180 медучреждений. Мы бы хотели, чтобы у каждого ребенка в стране была возможность получить квалифицированную медицинскую помощь по месту жительства. В 2022 году мы намерены продолжать проведение акций», - рассказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.