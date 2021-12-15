В Пензенской области 31-летняя женщина написала на мужа ложный донос

Жительница р. п. Тамала оказалась на скамье подсудимых за заведомо ложный донос о совершении преступления ее супругом.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по делу установлено, что 07.02.2021 женщина после ссоры с супругом написала в отделении МВД России по Тамалинскому району заявление о привлечении его к уголовной ответственности за угрозы убийством в ее адрес, сопровождаемые удушением и демонстрацией ножа в руке.

Органом внутренних дел в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В ходе его расследования потерпевшая на допросе сообщила, что оговорила мужа, так как решила его проучить. Уголовное дело об угрозе убийством 15.08.2021 было прекращено в связи с отсутствием в действиях супруга заявительницы состава преступления.

В отношении заявительницы было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В судебном заседании злоумышленница вину признала, от дачи показаний отказалась.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.