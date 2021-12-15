В Мордовии водитель «Лады-111740 не пропустил на перекрестке «скорую»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

ДТП произошло 14 декабря в 13 часов 17 минут на 2 км автодороги сообщением «Саранск – Сурское – Ульяновск – Комсомольский».

37-летний водитель автомашины «Лада - 111740» на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи «УАЗ – 39623», который двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП водитель, 35-летняя женщина, 4-летний и два 14-летних мальчика – пассажиры «ЛАДы» и 56-летняя женщина – пассажир «УАЗа» с различными травмами обращались в медицинское учреждение, после осмотра были отпущены домой.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.