Депутат Олег Кочетков провел личный прием граждан

Жительница дома на улице Ударной в Пензе пожаловалась на трещины в стенах строения, из-за которых в квартире холодно.

- Мы не раз писали в УК, но нам отвечают, что это наши проблемы, - посетовала горожанка.

Олег Кочетков пояснил, что действительно, утепление фасада не входит в список услуг, предоставляемых УК, но пообещал изучить ситуацию и помощь решить проблему.

Помимо этого парламентарий также сообщил о решении приобрести спортивный инвентарь и новогодние подарки для воспитанников реабилитационного центра в селе Кичкилейка.