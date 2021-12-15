В Мордовии женщина во время распития спиртного ударила соседа табуретом по голове

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Тело погибшего было обнаружено 10 декабря текущего года в собственном доме родственниками.

Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия по факту обнаружения с признаками насильственной смерти тела 84-летнего жителя Паракино Большеберезниковского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования уголовного дела в кратчайшие сроки следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали 67-летнюю сельчанку, проживающую по соседству с убитым. Женщина дала признательные показания и сообщила, что преступление совершила во время совместного распития спиртного и возникшей ссоры.

В настоящее время судом по ходатайству следователя СК в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, продолжается сбор и фиксация доказательств. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.