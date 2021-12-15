В Пензенской области вступил в силу приговор матери троих несовершеннолетних детей

Женщина-заключенная в женской ИК во время длительного свидания с родными Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации прокуратуры Пензенской области, трудоспособная сельчанка, являющаяся матерью троих детей 2007, 2009 и 2011 годов рождения, имевшая реальную возможность устроиться на работу и выплачивать денежные средства на их содержание, умышленно не исполняла соответствующее решение суда о взыскании с нее алиментов.

Бессоновским районным судом Пензенской области ранее судимая 33-летняя женщина приговорена к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 7 тыс. рублей.

Ранее она привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, однако не приняла меры к официальному трудоустройству. Добровольной материальной помощи детям не оказывала.

Сумма задолженности по алиментам превысила 1,5 млн рублей.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке, просила его изменить в части назначенного наказания, посчитав его слишком суровым.

Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденной – без удовлетворения.