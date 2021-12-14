Полиция разыскивает очевидцев трех ДТП, случившихся в Пензе

Все инциденты связаны с наездами на пешеходов. Во всех трех случаях установить личность водителя и марку автомобиля не удалось, поскольку виновники аварий скрылись с места происшествия.

Первое ДТП произошло примерно в половине седьмого вечера 1 декабря на улице Захарова. Неизвестный водитель сбил девушку 2003 года рождения.

6 декабря в половине девятого утра на улице Толстого пострадал парень 2001 года рождения.

В тот же день авария произошла и на улице Рахманинова: в 16:30 там был сбит юноша 2004 года рождения.

Правоохранители просят сообщить любые сведения об этих инцидентах.