В Мордовии при пожаре погиб одиноко проживавший мужчина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

После тушения пожарные обнаружили в доме хозяина жилища.

По факту гибели мужчины 1946 года рождения Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится доследственная проверка.

Следователь СК осмотрел место происшествия. Установлено, что в доме было печное отопление. По имеющейся информации погибший проживал один.

При осмотре на его теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Точная причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки.

Уточняются все обстоятельства гибели мужчины и произошедшего возгорания. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.