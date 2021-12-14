В Мордовии мужчина осужден за кражу из банкомата около двух миллионов рублей

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Полицейские установили, что перед совершением преступления злоумышленник закрасил камеру видеонаблюдения аэрозольным баллончиком. С помощью молотка он взломал сейф терминала, откуда похитил 1 миллион 945 тысяч рублей.

В результате комплекса проводимых мероприятий личность злоумышленника установили. Он был задержан в Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска при содействии СОБР Управления Росгвардии. Ранее судимый за совершение аналогичного преступления мужчина был доставлен в Мордовию.

По словам задержанного, в республику он приехал целенаправленно с целью совершения преступления. По адресам, указанным в Интернете, выбрал банкомат, расположенный в малолюдном месте. Сразу же после совершения преступления мужчина уехал из Мордовии.

Свою вину в хищении он не признал. По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.