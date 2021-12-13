В Пензенской области следователи выясняет обстоятельства убийства двух человек

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, вечером 2 декабря 2021 года в поселке Пролетарский Земетчинского района мужчина пришел в гости к знакомому и присоединился к распивающей спиртное компании. В ходе ссоры с сыном хозяина квартиры, якобы оскорбившим его отца, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы, гость нанес обидчику не менее восьми ударов ножом.

Попытавшаяся остановить его женщина также получила несколько ударов в область грудной клетки.

41-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте происшествия.

Сбежавшего через окно злоумышленника полицейские задержали в подъезде одного из общежитий.

26-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства двух человек, он заключен под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.