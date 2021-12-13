Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 8:42

В Саранске вручили государственные награды

Торжественное мероприятие состоялось 11 декабря 2021 года в Доме Республики
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба правительства Республики Мордовия

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова участников торжеств, приуроченных ко Дню Конституции, приветствовал председатель регионального правительства Владимир Сидоров. Также в мероприятии принял участие Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией медалью Луки Крымского в этот день была награждена медсестра Республиканской инфекционной клинической больницы Татьяна Федотова.

Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено воспитателю Темниковского детского дома-интерната Инне Силаевой.

За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий благодарность Президента России объявлена директору Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. Николаю Кручинкину.

Звание «Почетный гражданин Республики Мордовия» присвоено уроженцу Инсарского района, генерал-майору запаса, ветерану органов госбезопасности Юрию Сапунову

Юным жителям республики в ходе торжеств Владимир Сидоров вручил паспорта граждан Российской Федерации.

От Главы региона Артёма Здунова молодые люди получили билеты на премьеру фильма «Елки», съемки которого проходили в Мордовии.