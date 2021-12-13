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Общество13 декабря 2021 7:58

Николай Симонов принял участие в акции «Всероссийский правовой (юридический) диктант»

Итоговое мероприятие во всех регионах страны состоялось 12 декабря
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

В Пензенской области акцию поддержал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Акция проходила с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф. Основная тематика вопросов: Конституция РФ, трудовое, гражданское, семейное право. По итогам диктанта будут выработаны предложения по совершенствованию образовательных программ.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация юристов России совместно с рядом государственных и общественных организаций.

В Пензенской области основными участниками акции стали студенты Юридического института ПГУ

Впервые диктант состоялся в 2017 году. В нем приняли участие 55 тыс. человек. В 2020 году на вопросы диктанта ответили более 500 тысяч человек из всех регионов страны и 175 стран мира. Вопросы диктанта доступны на русском, английском, китайском и португальском языках.