В Рузаевке 27-летняя учительница начальных классов приговорена к трем годам условно

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, с июня 2020 года по февраль 2021-го работая учителем начальных классов, в школе в г. Рузаевка она совершила кражу денежных средств и ювелирных изделий учеников и их родителей на общую сумму более 270 тысяч рублей.

Женщина признана Рузаевским районным судом Республики Мордовия виновной в совершении преступлений, предусмотренных 5 эпизодами ч.1 ст.158 УК РФ и 10 эпизодами п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.