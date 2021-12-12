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Происшествия12 декабря 2021 15:34

В Пензенской области мужчина присматривал за детьми знакомой, пока она ездила по делам

По возвращении женщина обнаружила пропажу телевизора, который припрятал один из компании мужчин, распивавших в доме спиртное
Виктор ВИКТОРОВ
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фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – мужчина 1982 года рождения - был задержан и признался в содеянном. Ранее он уже имел проблемы с законом. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.