В Пензенской области мужчина присматривал за детьми знакомой, пока она ездила по делам

фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – мужчина 1982 года рождения - был задержан и признался в содеянном. Ранее он уже имел проблемы с законом. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.