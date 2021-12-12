Поздравление Главы Республики Мордовия с Днём Конституции России

фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днём Конституции России!

Этот праздник символизирует нашу современную, свободную, великую страну, сила которой в единстве и сплоченности всего народа. Всё, чего мы добились за эти годы, было сделано исходя из принципов Основного закона, в полном соответствии с его буквой и духом.

Конституция определяет вектор развития государства, наполняет конкретным содержанием такие понятия, как суверенитет, семья и семейные ценности, историческая правда, культурное наследие.

Только объединенными усилиями власти и общества можно решить масштабные задачи, стоящие перед нами, обеспечить благополучие жителей республики, социально-экономические развитие региона, стабильность и процветание нашей страны.

Знание прав и обязанностей, провозглашенных в Конституции, их неукоснительное исполнение – главное условие сохранения сильного государства, его независимости и целостности.

Желаю каждому из вас здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Мордовия А.А. Здунов