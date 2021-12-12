Пензенцу грозит два года лишения свободы за кражу двух кофемолок из магазина

Управляющий пензенского магазина бытовой техники обратился в полицию, заявив, что днем 5 декабря неизвестный мужчина украл у них две кофемолки общей стоимостью 3000 рублей. Изучив записи с камер наблюдения, правоохранители установили причастность к краже 42-летнего пензенца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина свою вину признал и заявил, что кражу совершил из-за трудного материального положения. Кофемолки он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

По факту было возбуждено уголовное дело.