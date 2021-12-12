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Происшествия12 декабря 2021 12:21

Пензенцу грозит два года лишения свободы за кражу двух кофемолок из магазина

Свои действия нарушитель объяснил трудным материальным положением
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Управляющий пензенского магазина бытовой техники обратился в полицию, заявив, что днем 5 декабря неизвестный мужчина украл у них две кофемолки общей стоимостью 3000 рублей. Изучив записи с камер наблюдения, правоохранители установили причастность к краже 42-летнего пензенца, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина свою вину признал и заявил, что кражу совершил из-за трудного материального положения. Кофемолки он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

По факту было возбуждено уголовное дело.