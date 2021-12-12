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Общество12 декабря 2021 10:13

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем Конституции Российской Федерации

Уважаемые пензенцы!
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон страны гарантирует сохранение исторически сложившегося государственного единства, надежно обеспечивает права и свободы человека, гражданский мир и согласие, динамичное развитие экономики и социальную стабильность в обществе.

Уверен, что наш патриотизм, добросовестный труд, ответственность за настоящее и будущее Отчизны, консолидация и сплоченность всех конструктивных сил будут всемерно способствовать успешному решению стратегических задач, реализации масштабных национальных проектов, укреплению могущества и славы России! И те позитивные перемены, которые происходят в Пензенской области, - весомый вклад земляков в развитие потенциала нашей великой Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества!