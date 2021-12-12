В Пензенской области покупательницу новогодней ели незнакомка обманула на 11 тысяч рублей

Фото: Мария Ленц

В полицию Нижнеломовского района обратилась местная жительница 1979 года рождения. Женщина пояснила, что в социальной сети «Instagram» обнаружила объявление о продаже новогодней ели. В ходе переписки на сайте она договорилась с незнакомкой о покупке.

После перевода на ее банковский счет более 11 тысяч рублей злоумышленница перестала выходить на связь. Женщина товар так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.