Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 23:43

В Пензенской области вступил в силу приговор сбившему насмерть юношу водителю «Мерседеса»

7 лет и 1 месяц он проведет в ИК, родителям и брату погибшего выплатит 2,1 млн компенсации морального вреда
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина ночью 01.05.2021 вновь сел нетрезвым за руль отцовского автомобиля и на ул. Зеленой г. Заречного совершил наезд на 18-летнего велосипедиста, который скончался на месте происшествия.

С места преступления водитель скрылся.

Вину в совершении преступления позднее он признает полностью.

Но на приговор суда первой инстанции он и его защитник принесли апелляционные жалобы, в которых просили изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение, а также снизить размер наказания и компенсации.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу.