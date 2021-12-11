В Пензенской области вступил в силу приговор сбившему насмерть юношу водителю «Мерседеса»

Ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина ночью 01.05.2021 вновь сел нетрезвым за руль отцовского автомобиля и на ул. Зеленой г. Заречного совершил наезд на 18-летнего велосипедиста, который скончался на месте происшествия.

С места преступления водитель скрылся.

Вину в совершении преступления позднее он признает полностью.

Но на приговор суда первой инстанции он и его защитник принесли апелляционные жалобы, в которых просили изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение, а также снизить размер наказания и компенсации.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского облсуда оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу.