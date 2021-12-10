В Пензе под стражу заключен мужчина, жестоко избивший сожительницу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

После пяти лет совместного проживания они разъехались, а в конце ноября мужчина вновь пришел домой к потерпевшей. Распивая спиртное, вспомнили прошлые обиды. В ходе ссоры нанес женщине множественные удары руками по голове, телу, рукам и ногам.

Жителю Пензы 1989 года рождения предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия от травмы грудной клетки.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.