Озвучен список призов, которые могут получить пензенские пенсионеры за прививку от коронавируса

По информации пресс-службы городской администрации, партнерами акции выступили местные предприниматели и предприятий. В списке призов будут посуда, сертификаты в магазины и салоны красоты, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерская продукция и бытовая техника.

Напоминаем вам, что для участия в розыгрыше лицам старше 60 лет необходимо сделать первичную прививку от коронавируса до 12 декабря, а до 14-го – предоставить копию справки о вакцинации в Комплексный центр социальной помощи своего района.