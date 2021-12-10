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Здоровье10 декабря 2021 12:23

Озвучен список призов, которые могут получить пензенские пенсионеры за прививку от коронавируса

Подать заявку на участие в розыгрыше нужно до 14 декабря
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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По информации пресс-службы городской администрации, партнерами акции выступили местные предприниматели и предприятий. В списке призов будут посуда, сертификаты в магазины и салоны красоты, билеты в кино, продуктовые наборы, кондитерская продукция и бытовая техника.

Напоминаем вам, что для участия в розыгрыше лицам старше 60 лет необходимо сделать первичную прививку от коронавируса до 12 декабря, а до 14-го – предоставить копию справки о вакцинации в Комплексный центр социальной помощи своего района.