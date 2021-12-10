Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика10 декабря 2021 8:40

Подписано соглашение о создании в Пензенской области станкостроительного кластера

Первое собрание членов Ассоциации нового объединения состоялось накануне в компании «СтанкоМашСтрой»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

Как отметил президент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, наш регион совсем скоро станет одним из самых передовых в стране: создание кластера позволит использовать на полную потенциал предприятий, вошедших в него.

В состав кластера вошли 13 предприятий, два вуза, один ССУЗ и шесть институтов развития и организаций, представляющих технологическую и промышленную инфраструктуру.

- Кластер позволит выстроить грамотную политику работы с покупателями нашего оборудования, благодаря чему мы планируем в 2025 году довести производство наших станков до 1500 единиц, - отмечает генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.