Подписано соглашение о создании в Пензенской области станкостроительного кластера

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Как отметил президент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, наш регион совсем скоро станет одним из самых передовых в стране: создание кластера позволит использовать на полную потенциал предприятий, вошедших в него.

В состав кластера вошли 13 предприятий, два вуза, один ССУЗ и шесть институтов развития и организаций, представляющих технологическую и промышленную инфраструктуру.

- Кластер позволит выстроить грамотную политику работы с покупателями нашего оборудования, благодаря чему мы планируем в 2025 году довести производство наших станков до 1500 единиц, - отмечает генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.