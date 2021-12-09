Поздравление О.В. Мельниченко с Днем Героев Отечества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Этот замечательный праздник - дань глубокого уважения лучшим людям страны, олицетворение преемственности патриотических традиций.

Герои Отечества совершали подвиги на ратном поле, защищали страну в годы военных испытаний, проявляли доблесть в мирное время, внесли весомый вклад в развитие потенциала отечественной экономики. Их имена навсегда останутся в памяти благодарных потомков как яркий символ добросовестного служения Отчизне, верности долгу, своему народу, искренней любви к великой Родине.

Эстафету свершений дедов и прадедов продолжают достойные наследники их немеркнущей славы. Пензенцы по праву гордятся отважными покорителями космического пространства, героическими участниками локальных войн и военных конфликтов, людьми, добившимися выдающихся достижений в различных сферах.

В этой неразрывной связи поколений – сила и могущество России. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, мира и процветания!