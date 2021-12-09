Целая серия ДТП с опрокидыванием автомобилей произошла в Мордовии

Фото: Пресс-служба МВД РМ

На 73 км автодороги «подъезд к го Саранск от ФАД М-5 «Урал» 49-летний водитель автомашины «Валдай 3705F8» не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины – 44-летний мужчина бригадой СМП доставлялись в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ», где им была оказана медицинская помощь, отпущены домой. Водитель трезв.

На 4 км автодороги «п. Атяшево – с. Козловка» 29-летний водитель «ВАЗ-217030» не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ», взята кровь на анализ.

На 9 км (+ 800 м) автодороги «п. Комсомольский – с. Апраксино – с. Мичурино – с. Кр. Поселок – д. Азарьевка» 63-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины – 65-летняя женщина бригадой СМП доставлялись в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ», где им была оказана медицинская помощь. Водитель трезв.

На 10 км (+ 300 м) автодороги «го Саранск – п. Сурское – г. Ульяновск – с. М. Маресево – с. Мокшалей» 65-летний водитель автомашины «ЛАДА-212140» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины – 61-летняя женщина бригадой СМП доставлялись в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ», где им была оказана медицинская помощь. Водитель трезв.

Сотрудники ГИБДД в протоколах нередко отмечают недостатки транспортно-эксплуатационного содержания участков дорог.