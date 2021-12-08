В Пензенской области и Республике Мордовия вышел в свет еженедельник «Комсомолки»

Фото: Мария Ленц

Пока бурлят страсти о переговорах в верхах Путина и Байдена, Игорь Якунин в своем материале «Советские вожди венчались, как российские цари» рассказывает сегодня о браках на политических небесах.

Читатель узнает много интересного о состоявшемся 137 лет назад бракосочетании последнего российского императора Николая Александровича Романова и принцессы Алисы Гессен- Дармштадской.

О том, как вчерашний семинарист сын сапожника 26-летний Иосиф Джугашвили и 19-летняя высококлассная швея дочь сотрудника железной дороги Екатерина (Като) Сванидзе венчались в ночь на 16 июля 1906 года в монастыре Святого Давида, расположенном в грузинской столице на горе Мтацминда. На венчании настояла Като.

Далее – трогательные и романтичные подробности о судьбах советских вождей и их избранниц.

(Стр. 8-9);

Корреспондент «Комсомолки» Владимир Перекрест делится подробностями своей попытки купить новое авто - «Заказанную в мае машину пригнали в декабре, и на миллион дороже».

(Стр.2-3);

Александр Милкус - о российской космической программе: «Следующая остановка – Луна» (Стр. 6-7);

На что собирается потратить в Пензе 500 миллионов ОАО «Маяк»?

Подробно – в материале Елизаветы Антоновой «Почему не стоит рубить с плеча»

(Стр.13);

О человеке-легенде – «Александре Градском, его популярности в «Голосе», жене-модели и состоянии в 400 миллионов – Анна Велигжанина

(Стр. 24-25);

И конечно, анекдоты. К примеру:

«Объявление:

Ищу женщину без QR. Во избежание бессмысленных покупок, походов в рестораны и турпоездок».

(Стр. 30.).