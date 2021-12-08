В Рузаевке суд определит степень вины женщины, ударившей ножом мужа в область левой глазницы

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Следственным отделом ОМВД России по Рузаевскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы МВД РМ, конфликт произошел в июне текущего года. В медицинское учреждение с ножевым ранением левой глазницы, резаной раной век из своей квартиры был госпитализирован 28-летний житель Рузаевки.

В ходе разбирательства супругов обвиняемая ножом нанесла пострадавшему ранение левой глазницы, проникающее в полость верхнечелюстной пазухи, без повреждения глазного яблока. После этого женщина сама вызвала скорую помощь. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Свою вину обвиняемая признает частично. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.